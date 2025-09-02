Социологи сулят «Единой России» серьезную прибавку на костромских выборах

«Единая Россия» может существенно улучшить свой результат в голосовании по партспискам на сентябрьских выборах в Костромскую областную думу. Это следует из данных свежего опроса (есть у «Ъ»), проведенного исследовательским центром Russian Field.

Инициативное исследование проводилось 23–24 августа 2025 года среди жителей Костромской области, выборка — 1,5 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность не выше 2,5%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Костромскую областную думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Единороссы с результатом 44,2% лидируют в «чистых» рейтингах — без учета затруднившихся ответить (16,6%) и не намеренных голосовать (9,5%). Напомним, на выборах 2020 года список партии набрал 31,9% голосов. Ранее в руководстве «Единой России» отмечали, что Костромская область остается для единороссов «непростым» регионом.

Второе место занимает ЛДПР (16%), с небольшим отрывом опережающая КПРФ (15,2%). «Новые люди» удерживают четвертое место с результатом 8,4%. Непарламентская Партия пенсионеров пока набирает 7,5% и обходит представленную в Госдуме «Справедливую Россию — За правду» (6,3%).

В костромскую облдуму избираются 35 депутатов по смешанной системе (10 по партспискам и 25 — по одномандатным округам). Для партийных списков установлен пятипроцентный барьер.

Григорий Лейба, Андрей Прах