Освежающее голосование

Состав депутатов «Единой России» в регионах, где осенью пройдут выборы, в среднем обновится как минимум наполовину. Такие данные представил 27 мая сенатор Сергей Перминов на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), посвященном итогам внутрипартийных праймериз. Кадровое обновление с учетом вовлечения в партийную орбиту ветеранов СВО укрепит позиции единороссов накануне кампании по выборам в Госдуму-2026, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При проведении праймериз «Единая Россия» (ЕР) достигла всех целевых показателей, отчитался перед участниками круглого стола член генсовета ЕР Сергей Перминов. Свыше 10% проголосовавших (от общего числа избирателей в выборных регионах) — это признак «чрезвычайного интереса» к процедуре, в том числе в «непростых» регионах (Астрахань, Кострома, Ульяновск, Новосибирск), указал сенатор: «Мы сумели вовлечь и кандидатов — конкурсы местами больше десяти человек на место,— и избирателей».

Среди победивших на предварительном голосовании кандидатов опыт депутатской работы есть только у 28%, порадовался господин Перминов, и уже сейчас в руководстве ЕР полагают, что депутатский корпус обновится в среднем на 50–60%, а в отдельных регионах и на 70%. Это естественный процесс, обходящийся без «искусственных конструкций» и квот, подчеркнул политик. Параллельно в партии «наращивают усилия» по подготовке новых политиков: из числа выпускников Высшей партийной школы (ВПШ) и политшколы, приступивших к подготовке зимой, выиграли праймериз «около трети».

Особое внимание ЕР уделила и продолжит уделять участникам СВО. В рамках «первой модели праймериз» (когда голосуют все желающие избиратели) победили 827 ветеранов, а учитывая «особый порядок формирования избирательных списков в разных регионах», в итоге среди кандидатов от ЕР на осенних выборах окажется свыше 1,5 тыс. бойцов, спрогнозировал Сергей Перминов. «Территориальные, региональные группы, одномандатные округа — то есть практически все (ветераны.— “Ъ”), кто участвовал в предварительном голосовании, будут вовлечены в основной этап кампании»,— пояснил он. Летом партия перейдет к очному обучению победителей праймериз, когда через ВПШ пройдут «все региональные команды», добавил сенатор: «Мы объедем всю страну, и с каждым кандидатом будет проведена специальная образовательная работа».

Присутствовавшие эксперты выделили и некоторые другие особенности праймериз-2025. Их итоги демонстрируют позитивный результат обновленной команды ЕР и, в частности, нового секретаря генсовета Владимира Якушева, заявил политолог Алексей Чеснаков. Сама же процедура, по его мнению, позволила «артикулировать проблемы», интересующие избирателей, до начала основной кампании и провести «смысловую отработку» по широкому спектру вопросов. Политолог Александр Асафов добавил, что праймериз ЕР стали восприниматься избирателем «как составная часть всего избирательного процесса» вне зависимости от политических предпочтений. А поскольку другие партии тоже пытаются сформировать свои подходы к механизмам отбора, в будущем конкурсный набор кандидатов станет общепартийной нормой, предположил господин Асафов.

На текущем же этапе партийцам важно учитывать три фактора, которые окажут влияние на нынешний электоральный цикл (включая выборы в Госдуму-2026), напомнил глава ФоРГО Константин Костин. Это неопределенность повестки (смена консолидации вокруг победы на консолидацию вокруг развития), смена поколений политиков и повышение роли новых технологий (в том числе искусственного интеллекта) в коммуникации с избирателем. И как раз кадровое обновление позволит ЕР адекватно отреагировать на эти вызовы, заключили участники круглого стола.

Григорий Лейба