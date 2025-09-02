Суд в Москве арестовал активы экс-главы издательства «Музыка»

Перовский районный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего главы АО «Издательство "Музыка"» — гражданина США Марка Зильберквита. Под ограничения попали недвижимость, принадлежащая ответчику и его супруге Елене Зильберквит, денежные средства и другие активы. Об этом сообщило ТАСС.

Инстанция также запретила иностранцу открывать новые счета и давать указания об отчуждении имущества издательства. Генпрокуратура полагает, что до решения по иску экс-владелец учреждения может попытаться передать активы «Музыки» третьим лицам.

Арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры о возврате активов издательства под контроль государства. По данным ведомства, господин Зильберквит мог действовать от имени юрлица без получения доверенности. Он начал приватизацию «Музыки» в корыстных целях. При этом нотную библиотеку, хранимую в издательстве, запрещено передавать в частную собственность.

Прокуратура хочет обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах всех фирм, которыми владеют супруги Зильберквит. В частности, им принадлежат ООО «Издательство "Гамма-Пресс"» и «Музыкальное издательство "П. Юргенсон"». Самому Марку Зильберквиту требуют запретить выезд из России.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Игорь Краснов расписал как по нотам».

Никита Черненко