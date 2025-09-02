Патрушев: сдвиг от пацифизма к реваншизму в самосознании японцев угрожает России

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в национальном самосознании японцев происходит «сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму». Это представляет собой угрозу для России. Такое мнение он высказал в интервью aif.ru.

По его словам, пацифизм Токио остался в прошлом, и сейчас Япония превращается в военную державу. За последние годы она продвинулась в развитии флота, а в будущем может создать собственное ядерное оружие, однако «угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах», полагает господин Патрушев. Изменения в самосознании японского народа он связывает с пропагандой прозападных СМИ, которые «не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны».