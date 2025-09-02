В Кронштадте рейв длиною в сутки привлек внимание прокуратуры

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга начала проверку после жалоб жителей на громкую музыку и нарушение порядка в центре города.

В выходные на территории бывшего завода рядом с Якорной площадью прошел рейв. Мероприятие продлилось сутки — с полудня 30 августа до полудня 31 августа.

В администрации Кронштадтского района сообщили, что не согласовывали вечеринку, так как эта территория является частной, пишет издание «Форпост». Однако прокуратура планирует оценить действия организаторов мероприятия «на предмет обеспечения безопасности граждан и общественного порядка».