Путин: консенсус по гарантиям безопасности Украины найти возможно

Решение по обеспечению гарантий безопасности Украины найти можно, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что обсуждал это на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус»,— сказал господин Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Переговоры проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Их переговоры длились почти три часа. Главной темой саммита было урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал разговор господ Путина и Трампа «своевременным и конструктивным», но детали раскрывать отказался.