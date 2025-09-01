Франция и Великобритания созывают очередную встречу «коалиции желающих». Главная цель мероприятия — обсуждения гарантий безопасности Киеву после окончания боевых действий. Предполагается, что в заседании примут участие Владимир Зеленский и, возможно, Дональд Трамп — по видеосвязи. По данным СМИ, президент США обсуждает возможность отправки на Украину сотрудников американских частных военных компаний в качестве миротворческих сил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс серьезно забуксовал.

Дональд Трамп явно взял тайм-аут в попытках урегулировать «украинский кризис». Как мы понимаем, истекли очередные две недели то ли ультиматума, то ли дедлайна для того, чтобы найти мирную формулу. Поскольку ее, похоже, так и не нашли, необходима определенная перезагрузка. По сути дела, президент США признал, что мир, конечно, рано или поздно наступит, в том числе благодаря его, Трампа, усилиям, но пока явно не получается — стороны уж очень сильно ненавидят друг друга, поэтому нужно взять паузу, для чтобы подумать, что делать дальше.

Что касается Европы, она продолжает работать над гарантиями безопасности для Украины после завершения боевых действий. На 4 сентября намечено очередное заседание «коалиции желающих». Между тем решения как не было, так и нет. Размещать свои войска никто из союзников не хочет, обещания на словах и на бумаге ничего не стоят. Непонятно, как они собираются искать компромисс. Разве что позвать некую третью сторону, например, Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно давал понять, что не будет против вернуться в «великую степь». Как бы то ни было, обсуждение гарантий безопасности продолжается, и процесс этот кажется бесконечным.

Теперь относительно антироссийских санкций: ЕС призывает Трампа объявить новые меры против Москвы. Президент США не спешит это делать. Тем не менее Вашингтон активно призывает Старый Свет прекратить заигрывание с Китаем, а также наказать Индию, как это сделала Америка, за то, что она активно покупает российскую нефть. Однако партнеры не торопятся и в этой части тоже. Более того, СМИ сообщают, что Франция, несмотря на яркую риторику президента Эмманюэля Макрона, продолжает бить рекорды по закупкам российского сжиженного газа, превосходя остальные страны Евросоюза. Вот такая вот европейская «партия войны». К слову, индийский премьер Нарендра Моди, находясь в Китае на саммите ШОС, призвал к скорейшему завершению украинского кризиса. Можно так предположить, что, несмотря на жесткую позицию, мол, нас не запугать, и давления мы не приемлем, вся эта история ему сильно досаждает.

Так все хорошо было: и в космос летали, и промышленность развиваем, но вот мешают нам внешние факторы. Но уж, видно, ничего здесь не поделаешь. В общем и целом перспектива вырисовывается не особо радужная, по крайней мере, на сегодняшний день. Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским не состоится, как видно. Возможна ли встреча в трехстороннем формате с участием Трампа? Вряд ли. А другие варианты просто не просматриваются, и рассуждать на эту тему нет смысла, так же как и строить прогнозы.

Дмитрий Дризе