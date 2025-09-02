Врачи снизили тембр голоса москвичу, который не мог найти работу из-за фальцета

Житель Москвы в течение долгого времени сталкивался с отказами в приеме на работу из-за слишком высокого, как у женщины, голоса. В больнице № 52 специалисты диагностировали у него «мутационный фальцет» — состояние, при котором голос после подросткового периода остается высоким.

Врачи объяснили, что причина такого состояния — психологическая неготовность голоса к изменению тембра в период полового созревания, когда так называемая «ломка голоса» не произошла. Без лечения высокий голос может сохраняться всю жизнь и создавать сложности в социальной и профессиональной адаптации.

Пациенту провели тиреопластику третьего типа, сообщили в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы. Во время операции ему изменили конфигурацию щитовидного хряща, к которому прикреплены голосовые складки. Это позволило расслабить связки и снизить частоту вибраций, из-за чего тембр голоса стал опустился с 141,4 ГЦ до 88,2 Гц.