Поздравления вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что взять под контроль Федоровку удалось в результате «решительных действий подразделений "Южной" группировки войск».

Федоровка находится на правом берегу реки Бахмутка, то есть при продвижении с востока для ее взятия нужно было форсировать реку. Это небольшое село, которое лежит на дороге между Артемовском и Северском. Входит в Артемовский муниципальный округ.