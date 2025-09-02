Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не планировала «ни на кого нападать». Господин Путин считает, что заявления европейских лидеров о подобной стратегии России лишь провоцируют напряженность в отношениях между странами.

«Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. <...> Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать»,— сказал президент на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

Господин Путин отметил, что любые заявления о намерениях России напасть на Европу «не имеют под собой никаких оснований». Российский президент назвал европейских лидеров, убежденных в обратном, «специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов».

Владимир Путин Роберт Фицо встретились в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Предыдущий раз они встречались в мае этого года. Премьер Словакии приезжал в Москву на День Победы.