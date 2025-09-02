Путин: Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с американской стороной.

«Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. Тоже самое, кстати говоря, касается и украинской стороны. И если сложатся благоприятные обстоятельства — мы обсуждали это с американскими коллегами — мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать»,— сказал Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Робертом Фицо.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Президент США Дональд Трамп еще в марте 2025 года говорил, что в рамках урегулирования российско-украинского конфликта обсуждается и будущее Запорожской АЭС.

Лусине Баласян