Puck: американский Vogue вместо Анны Винтур возглавит Хлои Малль

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур выбрала своей преемницей Хлои Малль, которая сейчас работает редактором портала Vogue.com. Об этом сообщает издание Puck. По его данным, официально о назначении госпожи Малль должны объявить уже сегодня.

Puck пишет, что рассматривались еще несколько кандидатур, но в итоге Анна Винтур сделала «практичный, разумный и рациональный выбор». Ожидается, что после назначения Хлои Малль должна будет «привнести новое поколение талантов», причем сделать это «с молчаливого одобрения Винтур, но без ее вмешательства».

Анна Винтур присоединилась к американскому Vogue в 1983 году в должности креативного директора. Она стала главредом издания в 1988 году. О ее решении покинуть пост стало известно в июне 2025-го. 75-летняя госпожа Винтур продолжит занимать должность главного контент-менеджера Vogue и главного контент-директора издательства Conde Nast.