Puck: американский Vogue вместо Анны Винтур возглавит Хлои Малль

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур выбрала своей преемницей Хлои Малль, которая сейчас работает редактором портала Vogue.com. Об этом сообщает издание Puck. По его данным, официально о назначении госпожи Малль должны объявить уже сегодня.

Puck пишет, что рассматривались еще несколько кандидатур, но в итоге Анна Винтур сделала «практичный, разумный и рациональный выбор». Ожидается, что после назначения Хлои Малль должна будет «привнести новое поколение талантов», причем сделать это «с молчаливого одобрения Винтур, но без ее вмешательства».

Анна Винтур присоединилась к американскому Vogue в 1983 году в должности креативного директора. Она стала главредом издания в 1988 году. О ее решении покинуть пост стало известно в июне 2025-го. 75-летняя госпожа Винтур продолжит занимать должность главного контент-менеджера Vogue и главного контент-директора издательства Conde Nast.

Карьера Анны Винтур

Анна Винтур возглавила американский Vogue в 1988 году, до этого была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год, работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy и New York. Тогда же получила прозвище Nuclear Wintour («Ядерная зима») из-за своего жесткого и требовательного стиля руководства &lt;br>На фото: с модельерами Джанни Версаче, Карлом Лагерфельдом и Кристианом Лакруа на вечеринке в Нью-Йорке, 1990 год

Фото: Sonia Moskowitz / Getty Images

В 1995 году госпожа Винтур стала сопредседателем Met Gala — благотворительного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где ежегодно собираются звездные гости &lt;br>На фото: на показе весенней коллекции Anne Klein в Нью-Йорке, 2002 год

Фото: Reuters

С принцессой Дианой на благотворительном мероприятии Центра исследований рака груди имени Нины Хайд, 1996 год

Фото: Reuters

В 2003 году Анна Винтур стала известна широкой публике благодаря выходу книги «Дьявол носит Prada», которую написала ее бывшая ассистентка. В 2006 году книгу экранизировали, главную роль в фильме сыграла Мерил Стрип

Фото: Dima Gavrysh / AP, 20th Century Fox

Помимо деятельности в журнале Анна Винтур консультировала бренды по вопросам ведения бизнеса, включая Марка Джейкобса и Тома Форда &lt;br>На фото: с футболистом Дэвидом Бекхэмом на показе коллекции Victoria Beckham в 2015 году

Фото: Carlo Allegri / Reuters

С бизнесменом и будущим президентом США Дональдом Трампом на финале теннисного турнира US Open в Нью-Йорке, 2005 год

Фото: Jeff Zelevansky PP05090105 / Reuters

С режиссером Педро Альмодоваром (слева) и модельером Карлом Лагерфельдом на кинофестивале Музея современного искусства в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Kena Betancur / Reuters

Фирменную стрижку «боб» с челкой, ставшую ее визитной карточкой, Анна Винтур выбрала еще в подростковом возрасте

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Анна Винтур признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды. В 2019 году ее назначили глобальным редакционным директором Vogue и главой по контенту издательского дома Conde Nast &lt;br>На фото: с дизайнером Тори Берч на Неделе моды в Нью-Йорке, 2009 год

Фото: Eric Thayer / Reuters

Анна Винтур на показе коллекции Rag &amp; Bone на Неделе моды в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Eric Thayer / Reuters

В 2017 году Анна Винтур была удостоена титула дамы-командора ордена Британской империи

Фото: Dominic Lipinski / Pool / Reuters

С королевой Великобритании Елизаветой II на Лондонской неделе моды, 2018 год

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

В январе 2025 года, перед своим уходом с поста президента США, Джо Байден наградил Анну Винтур одной из высших наград страны — Президентской медалью свободы

Фото: Ken Cedeno / Reuters

