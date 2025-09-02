Россия и Китай договорились развивать связи по мирному атому

На переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стороны договорились о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях. В рамках соглашения российская корпорация «Ростатом» будет развивать мирный атом совместно с агентством по атомной энергии Китая, сообщили на сайте Кремля.

В Кремле уточнили, что лидеры двух стран подписали «Меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях».

На переговорах Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали более 20 документов о сотрудничестве. В том числе речь идет о таких отраслях, как энергетика, аэрокосмическая промышленность, ИИ, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ.

Президент России с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. 3 сентября он посетит парад в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией.

