ВТБ запускает новую версию сервиса «Инвесткопилка» с расширенными возможностями автоматического пополнения. Теперь можно настраивать пополнение не только фиксированной суммой, но и перечислять процент от зарплаты, направлять весь кешбэк по карте или округлять каждую покупку 50, 100 или 500 руб. с переводом разницы в накопления. Эти опции позволяют инвестировать буквально «на автомате», превращая повседневные траты в инструмент для роста капитала. При подключении «Инвесткопилки» поступающие средства автоматически направляются на покупку паев крупнейшего в России биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» с активами свыше 370 млрд руб. По оценкам аналитиков ВТБ, текущая потенциальная доходность фонда составляет 16% годовых.

Обязательная маркировка звонков может стоить бизнесу до 30 коп. за звонок. Для небольших, но часто звонящих компаний это может стать серьезной статьей расходов, пишут «Ведомости». С 1 сентября вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Норма вошла в первый антифрод-пакет из 30 мер по противодействию мошенничеству, который был принят в апреле 2025 года.

Несетевым магазинам спортивных товаров становится все сложнее конкурировать с маркетплейсами, что вынуждает их сворачивать бизнес. К началу августа число профильных магазинов по всей России снизилось на 6% год к году, их насчитывалось 3,8 тыс. В городах-миллионниках сокращение оказалось более заметным —на 9,5%, до 1,2 тыс.