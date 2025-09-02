Лидеры стран «ШОС плюс» решили не фотографироваться без Путина и Эрдогана

На вчерашнем саммите «ШОС плюс» в китайском Тяньдзине отменили церемонию фотографирования. Причиной стало отсутствие президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, выяснил корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Господин Путин задержался в своей резиденции, потому что у него одна за другой шли двусторонние встречи. Роковой стала встреча с господином Эрдоганом, который в результате тоже опоздал на фотографирование.

На церемонию фотографирования собралось более 20 лидеров разных стран. Китайская сторона, которая выступает организатором саммита, прождала 15 минут. Встал выбор — сфотографироваться лидерам «ШОС плюс» без господ Путина и Эрдогана, либо подождать еще. В итоге было решено отменить церемонию фотографирования. Без президентов России и Турции ее оценили как «бессмысленную, неполную».

Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. 1 сентября он провел несколько двусторонних встреч, а также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

