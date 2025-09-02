Оборонные расходы ЕС достигли рекордных объемов

Расходы стран ЕС на оборонные нужды по итогам 2024 года достигли рекордных €343 млрд, говорится в отчете Европейского оборонного агентства. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом объем трат вырос на 19%, а доля военных расходов от ВВП составила 1,9%, что всего на 0,1% ниже старого целевого показателя НАТО.

В 2025 году агентство ожидает дальнейшего роста оборонных расходов до €381 млрд и роста их доли от ВВП до 2,1%.

До нынешнего года целевым показателем НАТО по военным расходам были 2% ВВП. В июне альянс, в который входит большинство стран ЕС, договорился о повышении этого показателя до 5% к 2035 году. «Эти инвестиции обеспечат нас силами, потенциалом, ресурсами, инфраструктурой и позволят нам нарастить боеготовность и повысить устойчивость, которые необходимы для сдерживания и обороны»,— говорилось в заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге.

В 2024 году был установлен еще один рекорд. Инвестиции в исследования, разработки и закупки оборонного оборудования впервые в истории преодолели отметку в €100 млрд, достигнув €106 млрд. Рост этого показателя составил 42% по сравнению с предыдущим годом.

Кирилл Сарханянц