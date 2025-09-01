Israel Hayom: Израиль хочет поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предлагает поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму для террористов. Об этом пишет газета Israel Hayom.

По информации издания, Итамар Бен-Гвир предложит премьер-министру Биньямину Нетаньяху стратегию по задержанию активистов и их размещению в тюрьмах Кициот и Дамон в условиях, предусмотренных для террористов.

Кроме того, Бен-Гвир предлагает конфисковать суда, на которых «Флотилия свободы» направится к сектору Газа, и передать их израильским силовикам.

В начале августа Грета Тунберг заявила о намерении предпринять новую попытку прорвать блокаду палестинского анклава с помощью нескольких десятков судов, которые отправятся из Испании.