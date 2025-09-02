В Ростове пострадавшие от атаки БПЛА могут подать документы на матпомощь

В администрации Советского района Ростова-на-Дону организован прием документов от жильцов пострадавших домов во время атаки БПЛА для выплат материальной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее в границах микрорайона Левенцовский был введен режим ЧС. Как отметил господин Скрябин, в ближайшее время начнется поквартирный обход для оценки причиненного ущерба.

Минувшей ночью, как сообщал «Ъ-Ростов», во время атаки БПЛА на столицу региона были повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улицах Еременко и Ткачева. В 19-этажном доме на Ткачева повреждены кровля и фасад. А в 25-этажном доме в одной из квартир застрял снаряд от беспилотника, из-за чего из многоэтажки были эвакуированы более 300 жильцов.

Снаряд был обезврежен, после этого жильцы многоэтажки вернулись в свои квартиры.

Наталья Белоштейн