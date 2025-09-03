К читателям газеты «Коммерсантъ»

День рождения Пророка Мухаммада

Уважаемые братья и сестры! В эти дни мы, мусульмане России, как и наши единоверцы во всем мире, молитвенно отмечаем Мавлид ан-Наби — день рождения нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Мавлид ан-Наби это третий после Ураза-байрама и Курбан-байрама мусульманский праздник, памятная дата, посвященная Пророку Мухаммаду, связанная с месяцем Рабиу-ль-авваль, месяцем дарования Пророку земной и вечной жизни.

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Священный Коран доносит слова Единого Господа: «О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем» (Св. Коран 33:45–46). В месяц дарования Пророку земной и вечной жизни мусульмане всего мира проводят большие торжественные мероприятия, а также собираются с самыми ближними, чтобы вновь вспоминать о беззаветной посланнической деятельности любимого Пророка (мир ему). Мы совершаем молитвы, раздаем милостыню нуждающимся. Во время празднования Мавлид ан-Наби в молитвах и религиозных песнопениях — салаватах — возносится благодарность Всевышнему по поводу прихода в этот мир Мухаммада, последнего посланника Творца, в них звучит наше высокое почтение и любовь, мольба о благословении Пророку, его семье и потомкам. Празднование дней памяти Пророка стало для нас традицией, мы вновь и вновь обращаемся к жизнеописанию Пророка Мухаммада, который говорил: «Кто положит начало хорошему обычаю, тот получит вознаграждение за него и вознаграждение тех, кто практиковал этот обычай после него, ничего не убавляя из их наград».

В эти дни мы искренне, всем сердцем повторяем вслед за Пророком Мухаммадом: «О Аллах, ниспошли свет моему сердцу, и свет моему языку, и свет моему слуху, и свет моему зрению, и свет моим чувствам, и свет всему моему телу, и свет передо мной, и свет позади меня. Дай, молю Тебя, свет моей правой руке, и свет моей левой руке, и свет надо мной, и свет подо мной. О Аллах, приумножь свет во мне, и ниспошли мне свет, и сделай меня просветленным!» Священный Коран учит нас: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник».

Для мусульманской уммы важно руководствоваться теми заповедями, которые заложены в основах нашей благословенной религии и донесены до нас словом Священного Корана и Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Сохранение веры, духовности — обязательный путь для сбережения целостности хрупкого мира. Залог успеха в донесении основ Ислама заключается в следовании призыву Посланника Аллаха, его жизнеописанию. Жизненный путь Пророка Мухаммада является образцом для каждого мусульманина.

Двадцатипятимиллионная умма российских мусульман отмечает знаменательное событие в городах по всей России, от Дербента до Мурманска и Архангельска, от Калининграда до Приморского края. Ислам является не только поклонением Всевышнему, но и образом жизни. И для каждого из нас важно любить ради Создателя, творить ради Аллаха. Этому учит Ислам — религия мира и добра. И да благословит нас Всевышний на совершение добрых дел!

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России