«Ливерпуль» официально объявил о переходе Александра Исака из «Ньюкасла»

Шведский нападающий Александр Исак подписал контракт с футбольным клубом «Ливерпуль», который является действующим чемпионом Англии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шведский футболист Александр Исак

Фото: Lee Smith / Reuters Шведский футболист Александр Исак

Фото: Lee Smith / Reuters

Соглашение Исака с клубом рассчитано до конца сезона-2030/31. За «Ливерпуль» он будет выступать под девятым номером.

По данным The Guardian, «Ливерпуль» приобрел Исака за 125 млн фунтов. Сумма трансфера 26-летнего форварда стала рекордной для Английской премьер-лиги (АПЛ). Предыдущее достижение также принадлежало «Ливерпулю». В июле немецкий полузащитник Флориан Виртц перешел из леверкузенского «Байера», сумма сделки составила около 108 млн фунтов.

Этим летом «Ливерпуль» установил рекорд по общей сумме затрат на покупку новых игроков в течение одного трансферного окна — около 419,8 млн фунтов (483,6 млн евро). Летом 2023 года лондонский «Челси» потратил около 402,8 млн фунтов (464 млн евро).

До перехода в «Ливерпуль» Александр Исак выступал за английский «Ньюкасл». В составе команды провел 109 матчей в различных турнирах, отметившись 62 голами и 11 результативными передачами. Также он представлял шведский АИК, дортмундскую «Боруссию», нидерландский «Виллем II» и испанский «Реал Сосьедад».

Таисия Орлова