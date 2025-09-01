Форточка возможностей

Очередное летнее трансферное окно в ведущих европейских лигах захлопнулось 1 сентября очень громко. В последний его день было совершено сразу несколько заметных сделок, а некоторые стали хитами кампании. Речь, например, идет о покупке «Ливерпулем» у «Ньюкасла» форварда Александра Исака за сумму около £130 млн, включившей шведа в список самых дорогих футболистов в истории, а также переходе из ПСЖ в «Манчестер Сити» недавнего героя парижан вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Впрочем, он, кажется, не слишком повысил шансы россиянина Матвея Сафонова превратиться в основного голкипера клуба.

Повышенный интерес к Александру Исаку (на заднем плане) со стороны «Ливерпуля» превратил шведского форварда в одного из самых дорогих игроков в истории футбола

Ливерпульский рекорд

Заключительный день нынешней трансферной кампании, пришедшийся в 2025 году в сильнейших европейских лигах на 1 сентября, в каком-то смысле нарушил традицию. Перед введением запрета на приобретение игроков рынок бурлит всегда. Но, как правило, многочисленные сделки, которые совершаются в эти часы, не слишком заметны. Очень нужные «большим» клубам, очень сложные и дорогие они предпочитают совершать заранее. На флажке тратятся остатки свободных средств, затыкаются дыры. Но на сей раз все было иначе. Сразу несколько трансферов превратились в хиты футбольного бизнеса. А в безусловно главный — тот, который осуществили «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Такой статус ему обеспечил ряд факторов, включая заковыристость всей истории, в центре которой очутился Александр Исак. Еще в начале лета выяснилось, что только что вернувший себе титул чемпиона Англии «Ливерпуль» без ума от высоченного, за 190 см ростом, шведского форварда «Ньюкасла». Исака, которому сейчас 25 лет, тот купил у испанского «Реал-Сосьедада» в 2022 году за £60 млн. В «Ньюкасле» швед прошел серьезный апгрейд, превратившись в игрока, которого эксперты иногда называли эталонным центральным нападающим,— классно пользуется габаритами, расчищая себе место перед воротами, не жадный, но при этом немало забивает.

В предыдущем сезоне в активе Исака оказалось 27 голов в 42 официальных матчах в разных состязаниях.

«Ньюкасл» благодаря во многом ему пробился в Лигу чемпионов, финишировав пятым в национальном первенстве, и взял Кубок английской лиги. В финальном матче турнира он встречался с «Ливерпулем», и Исак забил фавориту.

Желание ливерпульцев переманить шведа по идее подогрела в июле трагическая гибель в автокатастрофе форварда Диогу Жоты, а также тот факт, что свободных денег у них оказалось полным-полно. Клуб инвестировал их в новичков с такой щедростью, словно выращивал где-то на грядках на клубной базе. Даже по меркам Английской премьер-лиги, с отрывом превосходящей в плане финансовых возможностей остальные чемпионаты «большой европейской пятерки» — испанский, немецкий, итальянский и французский, траты были колоссальными, по сути, беспрецедентными, к концу августа приблизившись к отметке в £300 млн.

Звучность имен, которые пополнили заявку «Ливерпуля», вроде бы не нуждавшегося в радикальной реконструкции, вполне соответствовала цифрам — Джереми Фримпонг, Юго Экитике, Милош Керкез, Георгий Мамардашвили. За Флориана Вирца ливерпульцы согласились заплатить немецкому «Байеру», по версии большинства британских источников, £116 млн, считая бонусы,— столько клубы АПЛ в новобранцев никогда не вкладывали. А с Исаком никак не срасталось.

В августе сага, как охоту за ним называла английская пресса, достигла апогея. Новости, касающиеся ее, поступали каждый день.

«Ливерпуль» предложил за форварда, только что открыто признавшегося, что хотел бы рассмотреть какой-нибудь интересный вариант продолжения карьеры, и не поехавшего с «Ньюкаслом» в азиатское турне, сумму, приблизительно равную той, в которую ему обошелся Вирц.

Предложение не приняли. А Исака, прибывшего наконец в расположение «Ньюкасла», обнаружили тренирующимся отдельно от основной команды. Обычно это свидетельствует о конфликте. Конфликт выплеснулся в публичную плоскость. В середине месяца стартовал чемпионат Англии, Александр Исак не попал в заявку «Ньюкасла» и обнародовал что-то наподобие ультиматума, рассказав о якобы нарушенных клубом обещаниях и обреченных на гибель «отношениях» с ним. Но когда пару дней назад обруганная шведом команда договорилась с немецким «Штутгартом» о переходе Ника Вольтемаде за £65 млн, возникло ощущение, что острое противостояние все-таки близится к мирному исходу.

А 1 сентября всех уже интересовало не оно, а ценник, на котором после всех злоключений сошлись «Ливерпуль» и «Ньюкасл». BBC сообщила о £125 млн, The Guardian и некоторые другие ресурсы предполагают, что с бонусами планка поднимется до £130 млн. Это примерно €150 млн. Если базироваться на данных Transfermarkt, 150-миллионный рубеж превзошли лишь две сделки, в которых покупателем выступил ПСЖ. Обе произошли практически одновременно. В 2017 году французский гигант ошарашил всех, когда договорился о трансфере из «Барселоны» знаменитого бразильца Неймара. Компенсация за него была астрономической — €222 млн, притом что и стомиллионные выплаты в тот момент еще были чем-то из ряда вон выходящим.

Тем же летом ПСЖ усилил нападение вундеркиндом из «Монако» Килианом Мбаппе. Формально он был арендован с правом выкупа на следующий год, которым парижане, естественно, воспользовались. Но ни для кого не было секретом, что многоступенчатость сделки была вызвана лишь необходимостью соблюсти правила финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и не превысить лимит расходов по ходу конкретного сезона, «переложив» часть на будущий. Трансфер завершили в 2018 году, а его общая стоимость оценивается в €180 млн.

Переход Александра Исака, даже если забыть о бонусах, уверенно вошел в топ-пятерку самых дорогих в классификации за все времена. С бонусами же он, видимо, может претендовать и на третье место, которое до понедельника принадлежало Усману Дембеле (см. рисунок). А тренера Арне Слота он заставит мучиться, встраивая дорогущего шведа в и так, строго говоря, неплохо работающие схемы: «Ливерпуль» открыл чемпионат тремя победами, справившись в том числе с «Ньюкаслом» и взявшим в прошлом первенстве серебро «Арсеналом».

Манчестерская замена

Второй из трансферов-суперхитов был уже не внутрианглийским, а международным, и финансовая составляющая в нем не так важна, как чисто спортивная. Еще в июле казалось, что итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма в списке особенных игроков ПСЖ, игроков неприкасаемых, таких, с которыми расставаться себе дороже,— любимец болельщиков, герой последнего розыгрыша Лиги чемпионов, впервые принесшего парижскому клубу почетнейший из трофеев. Но реальность представления о его роли разрушила в кратчайшие сроки.

Три недели назад ПСЖ подписал контракт с Люка Шевалье — молодым и неплохо проявившим себя в «Лилле» голкипером. Первое время было принято думать, что эта сделка актуальна исключительно для Матвея Сафонова.

ПСЖ купил голкипера «Краснодара» в 2024 году — считалось, что на роль дублера Доннаруммы, но дублера не простого, а с амбициями и перспективами, такого, чтобы подстегивать основного вратаря, составлять ему жесткую конкуренцию.

И вроде бы Сафонов с миссией справлялся. Хотя бы намекнуть на готовность в ближайшее время подвинуть итальянца ему не довелось, но играл регулярно, даже в некоторых важных матчах. А появление француза, разумеется, вынудило подозревать, что уровень веры в возможности россиянина упал.

Но случилось нечто удивительное. В середине августа, встречая Люка Шевалье, французские медиаресурсы уже вовсю писали о конфликте между Джанлуиджи Доннаруммой и тренером Луисом Энрике, критиковавшем героя за слабую игру ногами. Доннарумма, выступавший за ПСЖ с 2021 года, публиковал многозначительные посты о «команде, в которой его, похоже, не ждут». А Шевалье встал 13 августа в ворота парижан в матче за европейский Суперкубок против «Тоттенхема» и сдюжил в увенчавшей его серии одиннадцатиметровых, после чего играл во всех трех матчах чемпионата. На этом фоне уход Доннаруммы уже не смотрелся полноценной сенсацией.

Понадобился он переживающему смутные времена смысловой и кадровой перезагрузки «Манчестер Сити» с его шлейфом из неудач: третье место в прошедшем чемпионате после серии с четырьмя титулами, два поражения в трех встречах текущего. Расчищая пространство для Джанлуиджи Доннаруммы, манчестерцы отдали «Фенербахче» своего ветерана Эдерсона и наплевали на то, что их наставник Пеп Гвардиола всегда был в числе тех тренеров, что не терпят, когда голкипер плохо работает с мячом ногами. Впрочем, и цена Доннаруммы — сущие пустяки на фоне цены Александра Исака: всего-то €35 млн, если верить AFP и другим источникам.

