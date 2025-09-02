Патрушев: Япония готовит новые территориальные претензии к России

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о подготовке Токио новых территориальных претензий к Москве. Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Японии Такэси Ивая, который обвинил российскую сторону в нападении в 1945 году и оккупации Курильских островов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник президента РФ Николай Патрушев

«Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий»,— заявил Николай Патрушев в интервью aif.ru. По его мнению, Токио не стремится к справедливости в вопросе «северных территорий», но хочет получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам.

Он также отметил, что на словах Япония транслирует пацифизм, однако на деле продолжает милитаристскую политику и строит один из самых современных военных флотов в мире.