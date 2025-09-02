В Ростове после падения БПЛА введен режим ЧС в микрорайоне Левенцовский

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону в границах района, где пострадали дома во время ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметили в муниципалитете, организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, ведется поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба.

Как отметили в администрации, все жители вернулись в свои дома.

Пункт временного размещения в школе №115 закрыт. С 3 сентября учебное заведение возобновит свою работу в штатном режиме.

Наталья Белоштейн