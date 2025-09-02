Вступил в законную силу приговор экс-участнику «Смысловых галлюцинаций»

Приговор осужденному экс-участнику группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину обжаловали его адвокат и прокуратура, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. После рассмотрения жалоб Свердловский областной суд оставил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений — приговор вступил в силу.

Фото: Мария Шараева Владимир Бурдин

Владимир Бурдин был задержан 12 ноября 2024 года по обвинению по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Следствие считает, что он нанес ножевое ранение своему знакомому, с которым проводил вечер за распитием спиртного.

В июле музыканта приговорили к трем годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. На прениях сторон гособвинение запрашивало для подсудимого четыре года колонии общего режима. Владимир Бурдин сначала сознался в содеянном, в последнем слове от признания отказался, но с приговором согласился.

Ирина Пичурина