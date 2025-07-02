Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина к трем годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. По версии следствия, музыкант нанес ножевое ранение своему знакомому, с которым проводил вечер. Владимир Бурдин сначала сознался в содеянном, в последнем слове от признания отказался, но с приговором согласился.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Биц Фото: Виктория Биц

Владимир Бурдин был задержан 12 ноября 2024 года по обвинению по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). По версии следствия, днем ранее он распивал алкоголь с двумя знакомыми на кухне в квартире на ул. Энергостроителей. Во время застолья «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» он взял нож и ударил в живот потерпевшего Алексея Кривокрытова. В результате ножевого ранения у пострадавшего была повреждена печень, утверждает следствие.

Владимир Бурдин был участником первого состава группы «Смысловые галлюцинации», которая в 1990 году вошла в Свердловский рок-клуб. В коллективе он играл с 1989 по 1991 год, а затем занялся сольной деятельностью. Его песни, в частности, в репертуаре группы «Пилот».

Судья Николай Морозов в приговоре отметил, что на месте происшествия были установлены вещественные доказательства вины Владимира Бурдина: нож, рулон туалетной бумаги и очки музыканта.

На прениях сторон гособвинение запросило для подсудимого четыре года колонии общего режима. Владимир Бурдин сначала признал вину, но позже начал ее отрицать. В последнем слове он пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя «из чувства ложного товарищества».

Перед вынесением приговора он улыбался и переговаривался с друзьями, пришедшими его поддержать. «Ничего страшного. Дело живет. Я сижу, а альбомы выходят»,— сказал Владимир Бурдин.

В итоге Верх-Исетский районный суд признал его виновным и назначил ему три года колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток. Когда судья спросил его, согласен ли он с наказанием, музыкант ответил утвердительно.

Господин Бурдин не впервые становится фигурантом уголовного дела. В 2017 году он ранил ножом бывшего бойца спецназа в Москве, тогда его также обвиняли по ст. 111 УК РФ. В 2018 году Лефортовский суд Москвы направил музыканта на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Виктория Биц