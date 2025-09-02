«За высокомерие приходится расплачиваться»

Дональд Трамп заявил, что Индия предложила обнулить свои пошлины для США. Это произошло после того, как Вашингтон на прошлой неделе ввел 50-процентные тарифы в качестве наказания за закупки российской нефти. Однако решение Дели запоздало, «им следовало сделать это много лет назад»,— написал глава Белого дома в Truth Social. Политический обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что потепление в американо-индийских отношениях теперь вряд ли наступит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Одним из главных событий на саммите ШОС в КНР стало участие в мероприятии премьер-министра Индии Нарендры Моди. После семи лет провала в китайско-индийских отношениях, когда лидеры двух государств воздерживались от двусторонних контактов, уже сам факт этого визита стал своего рода сенсацией. Но особенно неожиданным был фон, на котором поездка проходила, — небывалая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Дели. Едва ли кто-то мог помыслить о чем-либо подобном еще несколько месяцев назад, особенно после визита Нарендры Моди в США в феврале, спустя всего несколько недель после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Итоги той поездки СМИ оценивали как триумфальные. Фактически страны устанавливали отношения стратегического партнерства, символом чего стало обязательство увеличить в два раза взаимный товарооборот, доведя его через пять лет до $500 млрд.

Тесное военное сотрудничество, совместные учения, закупки для индийской армии американской техники — все свидетельствовало о том, что между США и Индией постепенно создается прочный военно-политический альянс, направленный в первую очередь против Пекина. Это прекрасно укладывалось в рамки геополитической стратегии президента Трампа и его команды, согласно которой именно Китай — главный, непримиримый, самый опасный оппонент США на долгие годы, и для ограничения его влияния необходимо создавать сеть региональных альянсов. Эмоциональной кульминацией американо-индийского «медового месяца» стал апрельский визит в Индию вице-президента Джей Ди Вэнса в сопровождении его жены-индианки Уши и трех детей, которые были облачены в индийские национальные одежды и называли премьер-министра Моди дедушкой. И вот спустя всего несколько месяцев — падение с небес на землю.

Не просто конец идиллии, а демонстративный геополитический разворот индийского слона, который больше не хочет делать ставку на слона американского, республиканского и возвращается в более привычное для Дели окружение — к лидерам Глобального Юга.

Кризис в отношениях с администрацией Трампа назревал постепенно. Впервые возмущение Дели вырвалось наружу после того, как президент США заявил, что именно он несколькими телефонными звонками положил конец вооруженному конфликту между Индией и Пакистаном весной этого года. В Исламабаде такую версию событий приняли и даже официально выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира, чего американский президент, очевидно, и добивался. Что касается Дели, там подобную постановку вопроса сочли оскорбительной и отказались подыгрывать амбициям хозяина Белого дома. Ну а затем произошла тарифная война, из-за которой, собственно, и обрушились американо-индийские отношения. Введение 50-процентных пошлин на товары из республики под предлогом ее отказа прекратить закупки российской нефти Моди воспринял как личный выпад и обрушение всей концепции особых, привилегированных, уважительных отношений двух держав, обе из которых считают себя великими.

А с великой державой, проводящей суверенную политику, не поступают так, как повел себя Трамп. Ей не выдвигают публичных ультиматумов и не устраивают показную порку на глазах всего мира за отказ этот ультиматум выполнить. И ключевое слово здесь «публично».

Если бы Вашингтон вел диалог с Дели без огласки, в тишине дипломатических кулуаров, возможно, он и добился бы от индийского руководства компромиссов и уступок. Но не в том случае, как это сделал Трамп. Если бы Моди пошел на его условия, если бы подчинился окрику из Вашингтона и отказался от нефтяных контрактов, которые выгодны его стране и ничем не нарушают международное право, это стало бы катастрофической потерей лица и в мире, и внутри страны. Вашингтон перегнул палку. С партнерами, которые уважают себя, так вести себя недопустимо. И теперь за это приходится расплачиваться. Если верить сообщениям в прессе, Трамп четырежды пытался позвонить главе индийского правительства и все эти попытки были неудачными. Оскорбленный Моди отказался брать трубку. В эти дни он общается совсем с другими людьми и совсем не в том месте, где американцы хотели бы видеть лидера Индии.

Максим Юсин