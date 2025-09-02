ТАСС: бывший самарский вице-губернатор Гендин не признает вину по второму делу

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин не признает себя виновным по второму уголовному делу о хищении 3,8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин

Фото: Соцсети Геннадия Гендина

Фото: Соцсети Геннадия Гендина

По версии следствия, фигурант получил деньги от Союза адвокатов МЭКА за содействие в оформлении разрешения на проведение градостроительных работ. При этом Геннадий Гендин распорядился средствами по своему усмотрению, сказано в материалах.

Ранее бывшему вице-губернатору предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба по нему составляет около 100 млн рублей. Вину по этому делу он также не признает.