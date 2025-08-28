ТАСС: бывший самарский вице-губернатор Гендин стал фигурантом еще одного дела

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Гендин похитил денежные средства на сумму 3 млн 840 тыс. 926 руб.», — заявил собеседник агентства. По его словам, этой суммой экс-чиновник «распорядился по своему усмотрению». Уточняется, что «потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА».

В начале августа ТАСС сообщал, что бывшего самарского вице-губернатора обвиняют в хищении порядка 100 млн руб.

Об уголовном преследовании господина Гендина стало известно 9 августа. По материалам следствия, он получил от потерпевшей денежные средства за разрешение регионального правительства на проведение градостроительных работ. Сообщалось, что экс-чиновник вину не признает. В 2016 году его уже обвиняли в мошенничестве, потерпевшим проходил экс-сенатор от Брянской области Сергей Калашников.