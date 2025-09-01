Стоимость золота обновила максимум

Стоимость золота на бирже Comex превысила $3550 за тройскую унцию. Это стало новым историческим максимумом.

В ходе утренних торгов цена фьючерсов с поставкой в декабре росла до $3552,32 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,59%, до $41,375 за унцию.

По данным Всемирного золотого совета, за первые шесть месяцев 2025 года стоимость золота выросла на 26%. Во втором прогнозируется дальнейший рост на 5%. Предыдущий ценовой рекорд был установлен в начале августе, когда цены на золото росли до $3,534 за унцию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Золотой нестандарт».