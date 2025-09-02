Генпрокуратура России признала нежелательной британскую НПО «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI). По данным ведомства, аналитический центр финансируется другими нежелательными в стране организациями, а также Еврокомиссией и Великобританией.

«Организация ... потратила миллионы фунтов на антироссийскую пропаганду с элементами обскурантизма (враждебное отношение к науке, просвещению и прогрессу.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении ГП. Ведомство считает, что участники центра безосновательно обвиняют Россию в дискредитации Запада и стремлении захватить Европу, а также во вмешательстве в выборы в других странах.

RUSI занимается аналитикой и исследованиями в области обороны, международных отношений и глобальной безопасности. НПО существует с 1831 года, его основал полководец Артур Веллингтон, победитель в битве при Ватерлоо. Штаб-квартира организации находится в Лондоне.