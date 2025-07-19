Водитель Audi устроил массовое ДТП в Петербурге во время погони полиции

Полиция Санкт-Петербурга организовала преследование за автомобилем Audi A4 из-за отказа водителя остановиться. Во время погони он устроил массовое ДТП, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правоохранители потребовали водителя остановиться ночью 19 июля, однако тот скрылся. При попытке оторваться от полиции лихач потерял управление и столкнулся сразу с несколькими автомобилями, припаркованными ну улице Подковырова. Из-за аварии пострадала 20-летняя пассажирка Audi.

Сотрудники ведомства задержали водителя. За рулем иномарки был 28-летний предприниматель. Он отказался прохождения медицинского освидетельствования, что стало основанием для составления протокола по ст. 12.26 КоАП РФ.

Далее лихача доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он не в первый раз садится за руль нетрезвым. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания нетрезвых петербуржцев устроила гонки с полицией на трассе «Нарва».

Татьяна Титаева