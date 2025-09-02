Си Цзиньпин назвал Россию и Китай главными победителями во Второй мировой войне

Россия и Китай являются основными странами-победительницами во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю Победы (в гостях) друг у друга, - сказал Си Цзиньпин (цитата по ТАСС). - Это уже стало доброй традицией». Он высказал мнение, что эта традиция указывает на «великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц». Китайский лидер добавил, что совместное участие в торжествах демонстрирует решимость двух стран в отстаивании итогов войны и исторической правды.

В рамках визита в КНР Владимир Путин примет участие в параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине. Накануне в Тяньцзине завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества.

