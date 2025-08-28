Путин приедет в Пекин на 80-летие Победы вместе с лидерами еще 25 стран

Военный парад в Пекине 3 сентября посетят лидеры 26 государств. Среди них — президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Монголии, Вьетнама, Индонезии и других стран. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Также в торжествах будут участвовать премьер-министры Армении, Пакистана, Малайзии, Словакии и других стран. Среди приглашенных — король Камбоджи, генсек Народно-революционной партии Лаоса, первый секретарь ЦК Компартии Кубы, и.о. президента Мьянмы.

Парад на площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне продлится около 70 минут. В нем примут участие 45 военных расчетов.