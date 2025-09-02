В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек

В деревянном частном доме на улице Лобкова, 67 в Тюмени во время ночного пожара погиб человек, сообщили в МЧС Тюменской области. Площадь пожара составила 32 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС после полуночи 2 сентября. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом. Тушением занимались 12 человек и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Тюмени сотрудники МЧС во время пожара в девятиэтажном доме на ул. Холодильная, 40 спасли 12 человек, включая восемь детей. Еще 42 жильцов эвакуировали на улицу, один получил травму. В доме загорелись электрощитки.

Ирина Пичурина