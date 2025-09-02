Трамп планирует 2 сентября выступить с заявлением из Белого дома
Президент США Дональд Трамп во вторник в 21:00 по московскому времени выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Согласно публикации Roll Call, эта информация содержится в официальном расписании главы государства. Тема выступления не раскрывается.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
В графике Дональда Трампа указано: «В 2 часа дня президент делает заявление». К освещению выступления будет допущен пул журналистов.
Глава Минфина США Скотт Бессент 1 сентября заявил, что в на этой неделе американские власти планируют «пристально изучить» возможные варианты действий в отношении России.