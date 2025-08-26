В Чувашии вводят полный запрет на съемку беспилотных атак

В Чувашии вводят полный запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, мест падения беспилотников, действий силовиков и охраняемых объектов. Запрещено размещать такие материалы в интернете, СМИ и соцсетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

Олег Николаев отмечает, что утечка информации может помочь противнику в планировании новых атак. Он добавил, что это особенно важно при объявлении режима «Беспилотная опасность», при котором использование беспилотников запрещено по всей республике.

За нарушение запрета предусмотрены административные наказания.

«Прошу каждого отнестись к этим ограничениям с пониманием и полной ответственностью. Это наша общая защита, безопасность и спокойствие наших семей», – заключил глава республики.

Впервые БПЛА атаковал Чувашию в марте 2025 года, тогда дрон нанёс удар по нефтебазе. В последний раз беспилотник в республике был сбит 23 августа вблизи деревни Аркасы Чебоксарского округа: обломки сбитого дрона упали в поле.

Влас Северин