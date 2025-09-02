Средний Урал вошел в число регионов с самой недоступной семейной ипотекой

Жители почти половины регионов России не могут позволить себе приобрести квартиру площадью 50 кв. м по программе «Семейная ипотека» — в их число вошла Свердловская область, сообщили «Известиям» эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Как считают аналитики, в Свердловской области и некоторых других экономически развитых регионах недоступность ипотеки связана с непропорционально большим дисбалансом между ценами на жилье и доходами населения. В других субъектах невозможность взять ипотеку связана с низкими зарплатами и ограничением суммы кредитов.

Как выяснили эксперты после изучения данных Минстроя о стоимости квадратного метра жилья за второй квартал 2025 года и статистики Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год, всего ипотека малодоступна в 41 регионе из 89. Помимо Свердловской области, в число субъектов с наименьшей доступностью ипотеки попали Тюменская область, а также Севастополь, Приморский край, Белгородская, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Самарская области, Калмыкия, регионы Кавказа.

Чаще всего позволить взять себе ипотеку с господдержкой могут жители северных и дальневосточных регионов, в которых фиксируются высокие зарплаты: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (ЯНАО, ХМАО), а также жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Кроме того, ипотека более доступна в регионах с не слишком большим разрывом между зарплатами и стоимостью квартир, а также в субъектах с особыми экономическими условиями.

Ирина Пичурина