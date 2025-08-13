В Свердловской области создадут единый стандарт поддержки студенческих семей

Власти Свердловской области планируют разработать единый стандарт семейной политики для всех вузов региона. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, единый стандарт должен объединить лучшие практики вузов по поддержке студенческих семей и синхронизироваться с региональными мерами в сфере материнства и детства.

«Мы договорились, что будем разрабатывать единый стандарт семейной политики вуза с учетом синхронизации с региональной комплексной программой поддержки материнства и детства, определим единые показатели, проработаем вопрос с дополнительными мероприятиями по поддержке студенческих семей»,— рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савина.

Часть вузов уже реализуют различные меры поддержки студентов с семьями. Так, в Уральском федеральном университете (УрФУ) при заключении брака студентам выплачивается 10 тыс. руб., при рождении ребенка 17 тыс. руб. Всего за первый и второй кварталы 2025 года на выплаты университетом направлено более 1,7 млн руб.

В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) с началом нового учебного года вступят в силу такие меры, как материальная помощь обучающимся в размере 25 тыс. руб. при рождении ребенка и при заключении брака. Студентам, у которых есть дети, не достигшие восьмилетнего возраста, положены выплаты дважды в год. Также УГМУ будет вручать подарочный набор всем новорожденным в студенческих семьях.

Одна из новых мер поддержки молодых семей в регионе — сертификат на покупку товаров первой необходимости для новорожденных. Воспользоваться сертификатом могут мамы до 23 лет включительно, родившие ребенка с 1 января 2025 года. По данным департамента информполитики, с 1 июня сертификатом уже воспользовались порядка 700 семей. Помимо этого, с 2025 года студенты до 23 лет могут получить компенсацию аренды жилья и часть затрат по ипотеке.

