Гендиректора Nestle отправили в отставку из-за тайного романа с сотрудником

Совет директоров швейцарской корпорации, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков Nestle отправил в отставку генерального директора Лорана Фрейше, сообщили в пресс-службе компании. Причиной стали его тайные романтические отношения с сотрудником в подчинении.

Отношения господина Фрейше с сотрудником вскрылись в результате внутреннего расследования. Подобные связи являются нарушением внутренних норм компании. Председатель совета директоров Пол Бюльке заявил, что это было «необходимое решение» для сохранения ценностей Nestle.

Господин Фрейше занимал пост гендиректора с августа 2024 года. Новым главой компании назначен Филипп Навратил, который ранее руководил подразделением по развитию кофейных брендов Nescafe и Nespresso.