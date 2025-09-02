Авиакомпания «Ангара» может быть отстранена от полетов

По итогам проверки Ространснадзором авиакомпании «Ангара» были выявлены многочисленные нарушения, что может стать основанием для отзыва у перевозчика сертификата эксплуатанта ВС. В списке выявленных недочетов — эксплуатация парка с нарушением требований, отсутствие техобслуживания некоторых воздушных судов, пробелы в подготовке экипажей, перечисляют «Известия», ссылаясь на письмо надзорного ведомства в Росавиацию.

Уточняется, что более половины авиапарка «эксплуатируется с отступлениями от обязательных требовании по поддержанию летной годности». Несмотря на грубые нарушения требовании безопасности и временного запрета полетов 18 воздушных судов (из 28 эксплуатируемых авиакомпанией), «необходимые выводы авиакомпания «Ангара» не сделала», указывается также в письме. Кроме того, отмечается, что допуск экипажей воздушных судов Ан-26 до полетов «осуществлялся порой без проверки действий в аварийных ситуациях на летном тренажере, например, не было тренировок полетов при сдвиге ветра».

24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Хабаровск—Благовещенск—Тында». Все 48 человек, находившиеся на его борту, погибли. В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность воздушного судна, не раз попадавшего в различные ЧП, или ошибочные действия экипажа. В конце июля Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на проведение технического обслуживания самолетов, а в конце августа отозвала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) перевозчика.

Влад Никифоров