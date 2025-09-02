Flightradar24 опроверг проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 опроверг сообщения о сбое в электронной навигационной системе самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в Болгарию.

По данным сервиса, полет показал «хорошее значение NIC», то есть качество навигационных данных было в норме на всем протяжении маршрута. Flightradar24 также отметил, что полет был дольше обычного всего на девять минут, опровергнув информацию о том, что самолет кружил над болгарским Пловдивом в течение часа.

Ранее газета Financial Times сообщила, что самолет госпожи фон дер Ляйен совершил посадку из-за глушения GPS. По словам источников издания, европейские власти подозревают Москву в создании помех.

Глава МВД Болгарии Даниэль Митов опроверг сообщения о кибератаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о создании Россией помех «неверной».