Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

Великобритания поставила Украине 60 тыс. снарядов и 2,5 тыс. беспилотных систем за 50 дней. Об этом сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили.

По его словам, в рамках 50-дневной кампании по оказанию помощи Украине также были поставлены почти 5 млн патронов, реактивные снаряды, 30 транспортных средств, инженерное оборудование и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В ведомстве заявляли, что поставки оружия Киеву странами НАТО — это «игра с огнём».