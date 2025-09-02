Полиция задержала пенсионера, напавшего на экс-премьера Чехии Бабиша

Полиция Чехии задержала пожилого мужчину, который напал на бывшего премьер-министра и главу оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша. Об этом сообщило информагентство ČTK.

Нападение произошло на предвыборном митинге в селе Добра. Пенсионер нанес господину Бабишу несколько ударов костылем по голове. Полиция квалифицировала его действия как «хулиганство».

По информации чешских СМИ, в ходе инцидента также пострадала женщина, характер ее ранений не сообщается. Андрей Бабиш прошел медицинское обследование в больнице.

Нападение на Андрея Бабиша осудили действующий премьер-министр Петр Фиала и другие представители властей.