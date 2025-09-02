Сенатор США призвал Вашингтон выйти из НАТО, чтобы избежать «исламистской войны»

Сенатор США Майкл Ли (штат Юта, республиканец) заявил в соцсети Х, что Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы избежать вовлечения в «исламистскую войну» в Европе.

Таким образом он прокомментировал видеозапись митинга мигрантов в Германии, на котором звучали призывы «захватить Германию силой» и «заменить немецкие законы законами шариата».

Господин Ли написал: «Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько».