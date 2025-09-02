Ирландия выразила готовность поддержать Украину в рамках «коалиции желающих»

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По словам господина Мартина, Ирландия готова оказать поддержку в рамках «коалиции желающих» с помощью нелетальной военной помощи, а также путем участия в миротворческой миссии при наличии соответствующего мандата ООН.

Премьер-министр также отметил, что Ирландия продолжит поддерживать движение Украины к членству в Евросоюзе.