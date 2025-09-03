Сегодня отмечает юбилей народная артистка РФ Марина Зудина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марина Зудина

Ее поздравляет режиссер, сценарист, продюсер Владимир Щегольков:

— Как же это здорово, что Ваш юбилей совпал с выходом нашей совместной киноработы — сериала «Виноград»! Дорогая Марина Вячеславовна! Будучи мальчишкой, я был влюблен в вашу героиню фильма «По главной улице с оркестром». Вы стали лицом своего поколения. И тем волнительнее было работать с Вами на съемочной площадке. Вы обладаете очень редкой актерской интонацией. Ироничной и драматичной одновременно. Все время находитесь в поиске правильного решения сцены, роли — ответственность талантливого человека перед своим призванием. И при этом не теряете жизнерадостности и хорошего настроения. Самоирония — признак умного человека. Юбилей — это новый уровень таланта. Это новые роли, новые вызовы, новые задачи. Желаю Вам крепкого здоровья, удивительных сценариев, разных жанров, ярких героинь, талантливых партнеров. Да не победит нас Искусственный Интеллект! С юбилеем и премьерой! Ура! Всегда Ваш!

