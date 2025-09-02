Замороженным активам не уйти от резервов

Банк России готовится к возможным нарушениям со стороны коммерческих банков при создании резервов на замороженные в недружественных странах активы. Первые отчисления они должны были сделать еще с 1 июля в размере 20%, и каждый год они будут увеличиваться на 10%. С учетом объема таких активов в несколько триллионов рублей ежегодные затраты обернутся в сотни миллиардов рублей. К тому же такое резервирование касается и тех активов, которые банки выделяли в специальное юрлицо. Как пояснили в ЦБ, единственное послабление для таких активов — отсрочка в создании по ним резервов на два года.

Банк России 1 сентября опубликовал поправки к указанию 4336-У «Об оценке экономического положения банков», касающиеся работы банков с заблокированными активами. Как отмечается в пояснительной записке к проекту указания, он включает оценки риска недобросовестного поведения кредитной организации в оценку показателя системы управления рисками и внутреннего контроля, изменяет порядок расчета показателя риска потерь, уточняет подход к учету нарушений размеров открытой валютной позиции при присвоении классификационной группы и ряд других. Предполагается, что проект указания вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Как пояснили “Ъ” в Банке России, одна из целей разработки проекта указания — учесть в надзорной оценке экономического положения банка соблюдение либо несоблюдение им графика из указания по формированию резервов на возможные потери по невозмещаемым заблокированным активам (НЗА). Указание уже вступило в силу с 1 июля 2025 года, и, согласно ему, банки уже должны сформировать резервы в размере 20% от НЗА, к 31 декабря этого года нарастить их до 30%, а к концу 2032 года их необходимо довести до 100%.

В ЦБ также отметили, что законодательство дает возможность банкам создать специальное юридическое лицо, чтобы они могли провести урегулирование обязательств перед недружественными нерезидентами за счет НЗА. «Чтобы дать банкам время на урегулирование, предусмотрена возможность не формировать резервы по выделенным НЗА в первые два года после их передачи в спецюрлицо»,— пояснили в регуляторе. При этом там отметили, что через два года после передачи НЗА спецюрлицу банки должны формировать резервы по неурегулированным НЗА с использованием того же графика рассрочки, что и для НЗА, находящихся на балансе банка. «Такой механизм необходим для того, чтобы выделение спецюрлица не проводилось только ради получения экономии при формировании резервов на возможные потери, так как это создает регуляторный арбитраж между банками, которые оставляют НЗА на балансе и резервируют их по установленному графику, и теми, кто выделяет такие активы в спецюрлицо»,— пояснили в ЦБ.

На сегодняшний день только два банка создали специальное юрлицо для выделения заблокированных активов — Совкомбанк (см. “Ъ” от 22 сентября 2023 года) и ВТБ (см. “Ъ” от 25 февраля). При этом первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ранее рассказал, что банк планирует до конца года создать второе юрлицо и выделить активы на 80 млрд руб. Всего же объем заблокированных активов для выделения в спецюрлицо изначально оценивался в банке в 183 млрд руб., а общий объем заблокированных активов в начале 2024 года — в 900 млрд руб. Также выделить НЗА в спецюрлицо планирует и Сбербанк, финансовый директор которого Тарас Скворцов в конце июля сообщил, что банк сейчас находится в стадии подготовки ходатайства регулятору о выделении заблокированных активов. По его словам, объем передаваемых активов еще предстоит согласовать с ЦБ, но радикального влияния на финансовые результаты Сбербанка от этой сделки он не ожидает. «Наша операционная деятельность имеет гораздо большее значение для нашей прибыли, чем вот эта одна конкретная сделка»,— пояснял Тарас Скворцов.

Как пояснил “Ъ” источник на банковском рынке, сегодня нет основания считать, что какие-то банки уклоняются от создания резервов по НЗА или занижают оценку заблокированных активов. «Это не реакция на выявленное нарушение, а "регуляторная дубина" для недопущения нарушений на будущее»,— считает собеседник “Ъ”. По его словам, в целом по рынку объем заблокированных активов может измеряться триллионами рублей, а значит, уже к началу следующего года на резервы банки должны будут направить сотни миллиардов рублей. Даже с учетом ожидаемой чистой прибыли в размере более 3 трлн руб. такие дополнительные расходы будут чувствительны для банковской системы.

Максим Буйлов