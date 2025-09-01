Подорвавшегося на мине оператора ВГТРК доставили в Москву

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который 28 августа подорвался на мине в Курской области, вертолетом доставили в Москву, сообщил журналист Евгений Поддубный. Он добавил, что в столице господину Солдатову провели еще одну операцию.

Как уточнил Евгений Поддубный в Telegram-канале, Сергея Солдатова доставили в НМИЦ хирургии имени Вишневского. «Врачи в Вишневского сделают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия подрыва на противопехотной мине. Сереге сил. Многому придется учиться заново»,— добавил он.

Как писал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, оператор ВГТРК подорвался на мине в приграничном районе региона. Телеканал «Россия 24» сообщал, что состояние Сергея Солдатова было тяжелым. Его доставили в Курскую областную больницу и прооперировали.