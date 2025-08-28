Подорвавшегося на мине оператора ВГТРК оперируют хирурги из Москвы

Московские хирурги проводят операцию оператору ВГТРК Сергею Солдатову, который подорвался на мине в Курской области. Его состояние было тяжелым, но до операции он находился в сознании, рассказал корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд в эфире «России 24».

«Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы»,— сказал господин Бернвальд (цитата по «РИА Новости»). Сколько будет длиться операция, пока неизвестно. По словам корреспондента ВГТРК, из-за своевременной медицинской помощи кровопотеря у господина Солдатова была минимальная.

Сегодня дне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что господин Солдатов подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья. Его оперативно доставили в больницу в областную больницу.