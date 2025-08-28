Оператор ВГТРК подорвался на мине в приграничье Курской области он жив и доставлен в больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Оператора доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь, сообщил глава региона.

Также в селе Скородное в результате удара украинского беспилотника на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции. Полицейский получил слепые осколочные ранения, его доставили в Курскую областную больницу, написал Александр Хинштейн.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».